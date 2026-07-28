Desfiles escolares. La costumbre de realizar múltiples ensayos, perdiendo clases, para los desfiles escolares, casi ha desaparecido. Es más, ahora en la fiesta jubilar de la patria el desfile es estrictamente escolar sin prendas castrenses, y más bien introduciendo activamente “los pasacalles” que ponen en escena las más variadas danzas representativas de nuestro rico folclore nacional.

La peruanidad en lo más alto en el aniversario nacional. No solo los escolares, sino muchas comunidades conmemoran la proclamación de nuestra independencia desarrollando bailes, canciones y espacios gastronómicos con la variada comida de las diferentes regiones del Perú. Generan un espacio lleno de peruanidad en su más amplia diversidad. A lo que se suma el izamiento de nuestra bandera a nacional en las casas, edificios, dependencias públicas, etc.

Parada Cívico-Militar. No sé si se ha verbalizado, pero hace ya algunos años, que además del desfile de los integrantes del Ejercito, FAP, Marina y Policía, con su respectivo armamento, participan conjuntamente con otras instituciones civiles y los más variados grupos de danzas peruanas en la gran Parada Cívico-Militar del 29 de julio. En una hermosa muestra de peruanidad.

Presidenta Keiko Fujimori. Este año, hoy 28 de julio, se realiza la juramentación de la nueva presidenta, Keiko Fujimori, después de un proceso democrático. Y se conocerá su discurso al iniciar su mandato constitucional, un acontecimiento de alta importancia por su significado para el presente y futuro del país.

Todos estos actos ponen en lo más alto nuestra identidad, los valores democráticos y republicanos de la patria y nuestra conciencia histórico-nacional.¡ Viva el Perú!