Uno de los problemas que deberá atender el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori es sin duda la inseguridad ciudadana. La creciente criminalidad afecta a diversos sectores, en la región Arequipa es causa del decaimiento de sus índices de competitividad.

De acuerdo al Índice de Competitividad Regional (INCORE) del Instituto Peruano de Economía (IPE), Arequipa ocupa en tercer lugar a nivel nacional cuando en 2018 llegó al segundo puesto. Esta reducción coloca a la región por debajo de Moquegua, así como de Lima y Callao.

Uno de los indicadores desfavorables es el relacionado con el trabajo de las instituciones, que en este caso, abarca a los gobiernos municipales y regional, así como a los organismos que tienen que ver con el combate contra el crimen. La victimización por hechos delictivos en la población urbana aumentó de 32.1% a 33.5% y es la más alta del país; a la par, las comisarías con infraestructura en buen estado se redujeron de 85.7% a 47.5% del total. Además, la aprobación de la población sobre la gestión del gobierno regional disminuyó de 25.4% a 15.6%.

Esta situación hizo que la región baje del segundo a cuarto lugar a nivel nacional desde 2016.

SALUD, EDUCACIÓN, SANEAMIENTO, SEGURIDAD

Sin embargo, este no es el único factor a considerar para el mejoramiento de la competitividad regional. En materia de salud, por ejemplo, el avance en vacunación es menor al de otras regiones y bajó del puesto 9 al 23. A esto se suma que únicamente se re la anemia en un punto porcentual. Cuestión aparte es la precariedad de los servicios de atención de las personas, el copamiento de los hospitales y centros de atención descentralizados.

En cuanto a saneamiento, la cobertura únicamente aumentó 0.3% y el acceso a agua de una red pública disminuyó (de 94.5% a 93.8%). Así, la región descendió del cuarto al séptimo lugar en ambos indicadores. Además, el acceso a agua con el nivel adecuado de cloro-apta para consumo humano-cayó de 60.2% a 47.1%, en contraste con el aumento del promedio nacional (38.4% a 41.7%).

En Educación, Arequipa retrocedió del tercer al cuarto lugar y se ha notado baja en el acceso de internet en colegios.

Bajo este panorama, el gobierno que hoy empieza deberá dar a Arequipa una mirada efectiva para lograr, por ejemplo, patrullaje integrado entre la Policía y Serenazgo, mejor equipamiento de comisarías, así como para destrabar cerca de 7 mil millones de soles en obras paralizadas, optimizar los servicios de salud, el acceso a medicamentos, reforzar la lucha contra la anemia, vacunación infantil; acelerar las inversiones en agua y saneamiento, así como ampliar la conectividad en los centros educativos.

Con una economía dinámica y un mercado laboral competitivo, cerrar estas brechas permitirá a Arequipa recuperar posiciones en diferentes pilares y disputar los primeros lugares del INCORE.