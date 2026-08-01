La presidenta de la República, Keiko Fujimori, visitó el sábado 1 de agosto la base contraterrorista Valle Esmeralda, ubicada en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo (Junín), donde expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por las operaciones que desarrollan en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

La mandataria llegó a la base militar a bordo de un helicóptero y fue recibida por militares, además del comandante del Comando Especial Vraem, general de división Víctor Huerta Ponce. Durante su intervención, destacó el trabajo que realizan las fuerzas del orden para resguardar la seguridad en esta zona estratégica del país.

“Vengo para darles mi respaldo, mi agradecimiento y pedirles que continúen con sus esfuerzos, siendo la primera línea para defender la soberanía del país y el orden interno”, manifestó la jefa de Estado.

Asimismo, recordó el papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas en la lucha contra Sendero Luminoso y el MRTA, y señaló que actualmente los principales desafíos son el narcotráfico, el crimen organizado y la minería ilegal. En ese contexto, reiteró su compromiso de fortalecer el trabajo conjunto bajo una política de “soldado amigo”.

La presidenta también hizo referencia a su reciente visita al Hospital Militar, donde expresó su respaldo al suboficial José Rogelio Parinango Huamán, quien resultó herido durante la operación contraterrorista “Quiñones” desarrollada en el Vraem.

La visita a la base Valle Esmeralda se realizó luego de que la mandataria supervisara en Chongos Bajo (Chupaca) la atención brindada a las familias afectadas por el sismo, como parte de sus actividades oficiales en la región Junín.