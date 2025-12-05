El sueño de los piuranos de tener un estadio de clase mundial, como lo prometía en mítines el gobernador regional Luis Neyra, cada vez se desvanece. Así lo ha confirmado la Contraloría General de la República mediante el informe de control concurrente 101-2025-OCI/5349-SCC, que responsabiliza a la entidad regional por “no haber cumplido con la absolución de consultas de acuerdo a los plazos de la normativa vigente, generando la paralización de obra y con ello la suspensión del plazo contractual”.

El proyecto, valorizado en más de S/ 200 millones y promocionado como uno de los legados de la gestión del gobernador Luis Neyra, se encuentra actualmente paralizado, desde el 3 de noviembre tal como lo informamos. Las consultas que no respondió el Gobierno Regional de Piura, según Contraloría, se refieren “a deficiencias del expediente técnico vinculadas con partidas de Arquitectura y de Estructuras”.

“Se ha podido identificar que existe diferencia entre el levantamiento de campo con el propuesto, por lo que se recomienda realizar las modificaciones respectivas de manera que se puedan alinear en función a la ubicación de las estructuras producto del replanteo. Sin embargo, es necesario que se le alcance al proyectista el archivo digital de esta superposición para poder evaluar más a detalle y optar por una solución idónea manteniendo el diseño aprobado en el expediente técnico”.

Sin embargo, Contraloría advierte que “habiendo transcurrido 37 días calendario, la Entidad aún no emite su respuesta sobre la interferencia”. De igual manera, respecto a las consultas que hizo el contratista sobre la necesidad de demoler todas las tribunas existentes, Contraloría señala que “hasta la suspensión de plazo de la Obra con Acta de Suspensión del Plazo de Ejecución de Obra n.º 1 de 18 de noviembre de 2025, la Entidad no habría emitido pronunciamiento alguno, superando en 9 días calendario el plazo para la absolución de consultas”.

PAGAN 4. MILLONES DE SOLES

Otras de las revelaciones de Contraloría son que el Gobierno Regional de Piura ya le ha cancelado S/ 4.9 millones al contratista Consorcio EPiura (conformado por la sucursal colombiana TECA Ingeniería S.A.S. y R & G Contratistas SCRL). Sin embargo,la Obra tiene una ejecución de 1,64% de avance ejecutado; sin embargo, el avance programado de obra es de 17,66%; por lo tanto, se tiene un retraso de 16,19%, indica Contraloría.

Lo más grave es que, el pasado 26 de noviembre del 2025 el Gobierno Regional de Piura, mediante la resolución de la Oficina Regional de Administración 542-2025 aprueba la liquidación del contrato con el proyectista y responsable del estudio de preinversión y expediente técnico ejecutado por Consorcio Alfa 360, cuyo dueño es el arquitecto Samuel Pineda. No obstante, de que este último fue sindicado como el responsable por un expediente defectuoso.

En dicha resolución, además, se deja constancia de que a Pineda se le aplicó una penalidad de casi 37 mil por atraso injustificado. No obstante, el consultor dijo que además el Gobierno Regional de Piura canceló parcialmente el contrato, con lo cual dicho documento matriz quedaría desfasado y el proyecto se retrasaría entre 6 meses y un año.