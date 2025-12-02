Las autoridades municipales convocaron a los integrantes del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) a la VI Sesión Ordinaria de Seguridad Ciudadana, a desarrollarse este martes 2 de diciembre a las 9:30 a. m. en el salón auditorio Carlos Augusto Salaverry de la Municipalidad Provincial de Sullana.

Durante la sesión, se abordará como punto principal la “Situación actual de la seguridad ciudadana en la provincia de Sullana”, exposición que estará a cargo del comandante PNP Alberto Cueva Dioses, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) Sullana.

La convocatoria se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) y las normas conexas, a fin de evaluar y coordinar acciones estratégicas frente a la problemática de seguridad en la provincia.