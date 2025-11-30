Sicarios a bordo de una camioneta atacaron de 40 balazos a tres amigos, logrando asesinar a dos de ellos, cuando se encontraban conversando en una mototaxi en el asentamiento Sánchez Cerro, provincia de Sullana.

El ataque se registró la noche del sábado 29 de noviembre, cuando los tres hombres estaban en la calle Santa Catalina, esquina con la transversal San Marcelo, hasta donde llegó un moderno vehículo y descendieron dos criminales.

Raudamente, se dirigieron al mototaxi y le dispararon a Carlos Barba Espinoza, de 28 años, que estaba en los asientos posteriores del trimovil. Mientras que el chofer Sergio Saavedra Farfán, de 34 años trata de escapar corriendo pero es seguido a balazos y cae a unos metros. Mientras que un tercero logró escapar.

Incluso, los dos asesinos para asegurarse, regresaron a la mototaxi le disparan varios tiros a Barba y fugaron en la cmaioneta que llegaron. En tanto, Saavedra fue trasladado al Hospital de Apoyo II-2, pero luego dejó de existir.

La Policía encontró 40 casquillos de bala en la zona y analiza las imágenes de las cámaras de vigilancia de inmuebles que ayudarán a identificar a los asesinos de ambos amigos.