En el día de su cumpleaños y en medio de diversos globos por parte de sus seres queridos, la adolescente Valery T.Q., de 14 años, fue trasladada desde el Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana al Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima para que reciba un tratamiento especializado luego que sufriera un accidente.

La escolar partió a bordo de una ambulancia, la mañana del viernes 28 de noviembre y en compañía de su señora madre y médicos especialistas. Mientras que por otro lado lo hicieron sus familiares que también viajaron a Lima.

El pasado 23 de noviembre, la menor se dirigía a su vivienda a bordo de una mototaxi la cual fue impactada por otro vehículo similar, cayendo al pavimento y siendo atropellada por un camión en el asentamiento Nueve de Octubre.

Fue trasladada al Hospital de Apoyo II-2 donde lamentablemente tuvieron que amputarle la pierna izquierda.

Valery es estudiante del colegio San José Obrero de Sullana. Su familia pidió a sus amigos a orar por ella y ayudarla al Yape 953269450 que está a nombre de su madre Gleni Quispe Alméstar.