Ante la proximidad de las celebraciones por Navidad y Año Nuevo, las autoridades realizaron charlas de sensibilización sobre el uso indebido de productos pirotécnicos a estudiantes en las instituciones educativas Belén, Ocho de Diciembre y Las Capullanas en la provincia de Sullana.

Los menores fueron exhortados a evitar el uso de estos productos sin la supervisión de un adulto, debido a las posibles consecuencias, entre ellas, lesiones graves que atentan contra la vida, el cuerpo y la salud.

En la actividad participaron la fiscal adjunta Sara Vidal Coronado de la Fiscalía de Prevención del Delito, efectivos policiales de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) y el jefe zonal de Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Luis Carrión Arévalo.