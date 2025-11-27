Los integrantes de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM) condenaron la violencia y los bloqueos e hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan para proteger el libre mercado y la cadena de suministro del mango peruano.

A través de un comunicado, precisaron que la temporada de cosecha de mango en la región Piura inició con buena producción, sin embargo, se ha generado una controversia derivada de los precios de acopio de la fruta, los cuales dependen de la demanda internacional.

“Esta situación ha generado una sensación entre algunos productores que sostienen erróneamente que son las empresas exportadoras las que fijan los precios en el mercado internacional, por lo cual los perjudicados son los agricultores. Además, acusan a los exportadores de concertar precios sin sustento. Práctica que desde APEM rechazamos completamente, y es prohibida por ley”, se lee en el comunicado.

Los miembros de APEM agregaron que esto ha provocado que entes ajenos a la cadena de producción y suministro de la fruta, bloqueen la cosecha de los campos, provocando pérdidas a todos: agricultores, transportistas, personal que no puede trabajar y por ende no reciben sus salarios y las empresas que no pueden exportar y pierden a sus clientes, favoreciendo así a los países competidores que siguen abasteciendo los mismos mercados sin ningún problema. Como el caso de Brasil, que han retomado sus envíos de mango a Estados Unidos.

APEM rechazó y condenó las acciones violentas (bloqueo de transporte, tomas de empaques) porque aseguran que vulneran el derecho al trabajo, la constitución, las leyes y los derechos humanos, y porque daña la imagen de Perú como exportador.

Los integrantes del APEM pidieron a las autoridades intervenir y hacen un llamado a la paz social y a respetar los principios del libre mercado.