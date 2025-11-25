En un adelanto de fallo, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la provincia de Sullana, condenó a 13 años de cárcel a la persona de iniciales A.M.P. en su calidad de autora directa del delito de trata de personas en su forma agravada, en agravio de una menor de 17 años.

Según la acusación fiscal, los hechos se registraron el 17 de noviembre del 2024 cuando personal policial ingresó a un bar en el sector El Obrero de Sullana e intervino a la acusada en momentos que pretendía huir, en compañía de su sobrina de 17 años, la que presentaba aliento alcohólico y se encontraba realizando labores de “dama de compañía”, por lo que la encausada junto con la adolescente fueron llevadas a la comisaría.

Los magistrados especializados de este órgano jurisdiccional consideran que no existe duda alguna respecto al requerimiento acusatorio de la fiscalía, en relación a la intervención y las circunstancias en que se produjo el hecho delictivo. Asimismo, dentro de los hallazgos existen conversaciones a través del aplicativo WhatsApp donde la acusada utilizando la foto de la agraviada busca captar clientes para que consuman en su bar y con ello obtener mayores ingresos.

Adempas, indicaron que probaron que la encausada acogió a la menor en su bar con el fin de explotarla laboralmente tanto para la venta de cerveza, como la captación de clientes en su recinto, que además no contaba con licencia de funcionamiento, lo cual contraviene los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al permitir que hagan un trabajo calificado como peligroso y nocivo para su salud integral y moral. Además del agravante de que la víctima sea su sobrina.