Diez extranjeros fueron intervenidos por las autoridades, debido a que se encontraban de manera irregular en nuestro país y se trasladaban a bordo de un ómnibus por la carretera Panamericana en el distrito de Marcavelica, provincia de Sullana.

Se trata de ciudadanos venezolanos, colombianos y ecuatorianos que fueron detectados por personal de Migraciones que estaban en situación ilegal al no contar con el control de ingreso al país y fueron trasladados a Seguridad del Estado.

El operativo fue realizado por personal de la Fiscalía de Prevención del Delito de Sullana, Policía Nacional del Perú, SUTRAN y Migraciones quienes, también intervinieron diversos vehículos de carga en la carretera Sullana-Paita.