A ocho años de cárcel fue sentenciado Deybi Juan Mel Rojas, debido a que le hallaron un arma de fuego en su vivienda, la cual había sido robada a un efectivo de la Policía Nacional del Perú en la provincia de Sullana.

La medida dictada fue luego que lo hallaron responsable por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y receptación agravada.

En el juicio, el fiscal Ander Alvites Llanos sustentó la responsabilidad con la declaración del propietario del arma encontrada. También presentó el informe pericial balístico y otras pruebas.

El caso ocurrió el 29 de septiembre de 2024, cuando la policía intervino un inmueble en la urbanización popular Nueva Sullana, tras el reporte de una balacera. En lugar encontraron el arma de fuego y detuvieron a Mel Rojas.