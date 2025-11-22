A 6 años de cárcel fue sentenciado Diego Alexander Cornejo Guerrero, luego que fue encontrado responsable por el delito de extorsión en agravio de un comerciante en la provincia de Sullana.

El fiscal penal Juan Alvites sustentó su requerimiento ante el juzgado con diversas pruebas como visualizaciones de celular y movimientos de Yape, así como declaraciones, actas de denuncia y manuscritos entregados a la víctima que fueron determinantes para que le dicten la medida.

Según la investigación, el 29 de septiembre de 2024, el agraviado denunció que encontró un manuscrito con amenazas en su domicilio en Nueva Sullana. Días después, un familiar del acusado reportó a la Policía que este le solicitó prestar su Yape para recibir transferencias vinculadas al hecho, lo que permitió continuar con las diligencias y capturar al sentenciado.

La Policía verificó la existencia de la denuncia y realizó la detención del acusado. Durante las diligencias, el agraviado confirmó que había realizado un depósito al número asociado al sentenciado. Estos elementos fueron incorporados al proceso que concluyó con la sentencia.