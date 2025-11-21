Más de 250 ciudadanos del distrito de Querecotillo, recibieron atención médica, orientación legal, psicológica y vocacional por parte quince instituciones públicas y privadas que se dieron cita para participar en la jornada de Justicia Itinerante programada por la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Ordenan prisión preventiva para dos sujetos por presunta explotación sexual a menores]

Junto con el Juzgado Itinerante de Paz Letrado de Ayabaca que recibió demandas de alimentos, se hicieron presentes la Oficina Regional de Atención a las Personas con Discapacidad, Ministerio Público, Dirección Subregional de Salud, SIS, Jurado Electoral Especial de Sullana, Ejército, Reniec, Centro de Emergencia Mujer y otras instituciones.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Li Córdova destacó la afluencia de usuarios sobre todo para atención médica en diferentes especialidades por parte del Ministerio de Salud, así como la presencia de alumnos de diferentes instituciones públicas que asistieron por la presencia de varias universidades y PRONABEC.

Es importante destacar también la presencia de la Oficina Regional de Discapacidad (OREDIS)que permitió, gracias a la presencia del médico certificador del centro de salud, que trece personas entre 8 y 57 años recibieran su carnet de discapacidad.