Una pareja de esposos, que se trasladaba en una motocicleta, murió trágicamente, luego que fueron arrollados por las llantas de un tráiler en el baden de la carretera Sullana-Tambogrande, cerca al centro hípico del Ejército en la ciudad de Sullana.

El fatídico hecho se registró cerca de las 2 de la tarde de ayer, cuando Artemio Ruesta Cobos, de 42 años, manejaba la motocicleta 5206-KP, pero al llegar al mencionado lugar, su vehículo habría resbalado por el agua que circula a diario por el badén.

En ese instante, el tráiler de placa C2W-806 y con matrícula de remolque T6T-990 que se dirigía en la misma dirección trasladando dos remolques y que iba cerca, los arrolló violentamente con las llantas posteriores, matando de manera instantánea a Yovani García Córdova de 40 años quien quedó tendida debajo del pesado vehículo.

Mientras que cerca a ella quedó su esposo Artemio quien, aún con vida, fue trasladado al Hospital de Apoyo II-2, pero luego dejó de existir.

Se conoció que el tráiler se dirigía a una empresa que estaba cerca, a donde iba a recoger productos reciclables como plástico, cartón y otros más para llevarlos a la capital. Tras el accidente, el chofer fue intervenido por la Policía y trasladado a la comisaría de la jurisdicción.

En tanto, la pareja que falleció en el fatídico accidente, se dirigía a su vivienda en la urbanización popular Los Olivos, donde venían residiendo. Ellos dejan tres hijos, dos de ellos menores de edad, según señaló una de sus familiares.

“Yovani era una persona que ayudaba mucho a su esposo. Una gran mujer y una buena madre. Es muy lamentable lo que les ha pasado a ambos”, dijo la prima de la fallecida que recalcó que era natural de Ayabaca, pero radicaba hace unos años en Los Olivos en la localidad de Sullana.

Tras lo ocurrido, el fiscal penal y la Policía trasladaron los cuerpos a la morgue.