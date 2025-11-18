Un inmueble que servía como almacén, se incendió en el distrito de Lancones, cerca de la frontera Perú-Ecuador, en Sullana, generando fuertes explosiones de tanques con gasolina y balones de gas. Además, provocó momentos de terror en las familias que tuvieron que sacar a sus hijos de sus casas por temor a que ocurra una desgracia mayor.

Ocurrió cerca de las 9 de la noche del último domingo, cuando en un inmueble del centro poblado de Huaypirá donde vendían gas, petróleo y gasolina que serían de procedencia ecuatoriana, se generó un incendio por circunstancias que las autoridades policiales vienen investigando.

El combustible que almacenaban en el interior de la vivienda, que servía como almacén, hizo que el fuego se extienda rápidamente a todo el predio e incluso las llamas lleguen a varios metros de altura, según imágenes y testimonios de los vecinos.

Afortunadamente, el propietario de la casa, identificado como Andrés Correa, de casi 65 años de edad, fue rescatado por familiares y vecinos, y resultó ileso. Tras ello, fue trasladado a la vivienda de uno de sus seres queridos. Aunque ayer, fue evaluado por un médico de la ciudad.

En el siniestro se registraron fuertes explosiones de los balones de gas e incluso algunas de gran dimensión de los tanques donde tenían almacenado el combustible.

Durante el hecho, varias amas de casa que residen cerca del inmueble siniestrado, tuvieron que sacar de sus casas a sus hijos y otros familiares, algunos adultos mayores, para llevarlos a una zona o viviendas más alejadas por temor a que ocurra una tragedia mayor que lamentar.

“El incendio se extendió rápidamente en la casa. Cuando vimos hemos corrido al lugar, pero nos dijeron que al dueño ya lo habían sacado. Han sido varias explosiones que teníamos temor iba a afectar a otras viviendas. Incluso, las familias han tenido que sacar a sus hijos corriendo”, señaló uno de los pobladores.

Al lugar acudieron las cisternas de la Compañía de Bomberos de Marcavelica, quienes, a pesar de la distancia, pudieron sofocar totalmente el fuego en el inmueble.

Fueron más de treinta balones de gas, varios de ellos deteriorados debido a las explosiones, que los bomberos sacaron de la vivienda. Además, algunos tanques y otros enseres.

Al respecto, el jefe de la Compañía de Bomberos de Marcavelica, Leiner Reto indicó que el local incendiado sería clandestino. “Hemos averiguado y nos comentaron que es un local clandestino de venta de gas y gasolina. La gente pone su negocio sin medir las consecuencias. Deben evitar tener este tipo de almacenes”, dijo.

Añadió que afortunadamente no hay predios al costado del local que se incendió. “Gracias a Dios no ha pasado a mayores, porque el local está separado y no habido casas cercamas, sino qué hubiera pasado”, indicó y agregó que demoraron más de media hora en llegar y que cuentan con una pequeña cisterna y poca agua.