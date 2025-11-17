El Gobierno Regional Piura, a través del PROCOMPITE de la Dirección Regional de Agricultura, DRA, inauguró la nueva Planta de Almacenamiento de Panela Granulada Orgánica para la Cooperativa Agraria Ecológica y Solidaria (CAES) en el distrito de Montero, provincia de Ayabaca.

Esta moderna infraestructura mejorará los procesos de transformación, empacado y comercialización de panela y tendrá como meta exportar 20 contenedores por año, aumentando la producción en 50 % en los próximos tres años.

La obra representa una inversión total de 1 millón 965 mil soles, de los cuales el Gobierno Regional Piura cofinanció 968 mil soles, monto que hizo posible la construcción integral de la planta agroindustrial.

La planta es de un solo nivel de 300 metros cuadrados útiles, incluye una oficina administrativa, sala de recepción, servicios higiénicos, vestidores, cuarto de limpieza y un amplio almacén de 218 metros cuadrados con acceso independiente para carga.

La altura máxima alcanza 7.45 metros, con portones de 4 metros que facilitan la entrada de maquinaria y el flujo de producción. Además, el almacén ofrece capacidad mínima para 66 toneladas de panela, organizada en sacos sobre parihuelas plásticas con apilamiento de hasta tres metros.

El diseño garantiza hermeticidad total y ventilación natural, lo que asegura condiciones óptimas para la conservación del producto y el cumplimiento de estándares para su futura exportación.