Oscar Durand, abogado del doctor José Ordinola Boyer —candidato de la lista Dignidad Universitaria y ganador de las elecciones al rectorado de la Universidad Nacional de Piura— advirtió que el Comité Electoral habría emitido recientemente la Resolución Nº 21 con la presunta intención de bloquear la acción de amparo presentada ante el Poder Judicial.

Indicó que al personero le notificaron la Resolución 21 que declara la nulidad de oficio de la Resolución 20 que anuló el proceso electoral.

“En realidad, la nulidad tiene un trasfondo. Advertimos que el mismo Comité Electoral ha presentado un escrito solicitando la sustracción de la materia. Quiere decir que es un escrito ante el mismo Juzgado de Castilla. ¿Qué pretenden? Es decirle: doctora, nos están solicitando la anulación de la Resolución 20 y nosotros de oficio ya lo declaramos, por lo tanto, no tiene razón de emitir usted un pronunciamiento en este proceso. En consecuencia, declare improcedente la demanda de amparo, porque ya no tiene sobre qué pronunciarse, porque supuestamente la resolución que vulneró derechos, ya se dejó sin efecto y ya se anuló con mutuo propio”, dijo el abogado Oscar Durand.

En esa línea, explicó que “(...) no sé a dónde quiere llegar el comité electoral. Incluso ya teníamos una medida que ellos estaban impedidos de abocarse sobre ello. Ellos no podían abocarse a esto”.

Por su parte, José Ordinola dijo que ellos ganaron limpiamente. “Nosotros hemos seguido toda la parte legal de una situación a la que se enfrenta la universidad en su intento de elegir al rector. Nosotros ganamos limpiamente el proceso electoral, pero en base a las argucias legales que siempre han practicado, quisieron destruir la elección, de los votos de los estudiantes y profesores”, precisó el elector rector que ganó limpiamente las elecciones universitarias.