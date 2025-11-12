Con el objetivo de mejorar el abastecimiento de agua para uso poblacional, el Gobierno Regional Piura, a través del Centro de Abastecimiento de Agua Bayóvar (CAAB), en convenio con EPS Grau, realiza estudios de prospección geofísica en el Parque José Abelardo Quiñones y la urbanización Cossío del Pomar, de Castilla; y la urbanización Santa Margarita, de Veintiséis de Octubre.

Esta labor técnica permitirá identificar zonas del subsuelo con potencial para la captación de agua subterránea, determinando la ubicación, profundidad y calidad de los acuíferos antes de planificar e iniciar la perforación de nuevos pozos, según informó el Ing. José Anastacio Flores, director del Centro de Abastecimiento de Agua Bayóvar (CAAB), del Gobierno Regional Piura.

El estudio forma parte del convenio interinstitucional firmado entre el Gobierno Regional de Piura y EPS Grau, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N.º 447-2025, con el objetivo de promover proyectos de inversión en agua y saneamiento en diferentes sectores de la región. Asimismo, contempla el desarrollo de estudios de preinversión, expedientes técnicos y obras destinadas a garantizar un servicio continuo y de calidad para la población.