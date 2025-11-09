La EPS Grau informó que, entre los meses de setiembre, octubre y noviembre, se han registrado un total de 128 medidores robados en la provincia de Talara, ocasionando perjuicios económicos para los moradores y grandes fugas y pérdidas del líquido elemento.

Al respecto, la jefatura de la EPS Grau en Talara, indicó que el personal del área comercial y facturación se encuentran inspeccionando las viviendas afectadas con la finalidad de evitar una mayor pérdida de agua potable, así como instruir a los usuarios afectados para realizar las denuncias respectivas por este robo.

“Hemos realizado constantes coordinaciones con los representantes de la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Provincial de Talara mediante su serenazgo para aumentar el patrullaje y detener estos actos vandálicos. Esperamos que se pueda incrementar el apoyo policial y de serenazgo para frenar estos lamentables hechos los cuales vienen ocasionando que decenas de familias talareñas se vean afectadas con la distribución normal del servicio en sus viviendas”, afirmó el jefe de la EPS Grau – Talara.

Del mismo modo, la EPS Grau insta a todos los usuarios a denunciar este tipo de incidentes en la comisaría más cercana. Asimismo, las personas que se han visto afectadas, pueden adquirir un nuevo medidor en los locales autorizados y entregarlo en las oficinas de la entidad para su nueva instalación y así evitar una facturación por consumo promedio como lo estipula la normativa de los servicios de saneamiento.

Finalmente, la empresa exhorta a la población que, si logran reconocer a las personas que están vandalizando los medidores por medio de cámaras de video vigilancia, este material puede ser proporcionado (de manera anónima), en las oficinas de la empresa para tomar las medidas legales y aplicar las sanciones respectivas.

Entre las zonas que han sufrido esta serie de robos están: Parque 33, Av. Aviación, Av. C, Av. B, Av. A, Parque 2, Parque 4, Parque 6, Parque 14, Parque 82, Parque 16, Parque 27. Urbanizaciones Aproviser, Inmaculada y Sudamérica.