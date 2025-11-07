Vecinos del asentamiento Villa Aledaños Kurt Beer, en el distrito Veintiséis de Octubre, denunciaron la formación de una inmensa laguna en una de las vías recientemente intervenidas. La obra de pistas y veredas, valorizada en más de 12 millones de soles y ejecutada para mejorar la transitabilidad del sector, terminó inundada tras una lluvia ligera debido a la ausencia de un sistema de drenaje pluvial.

Los moradores se mostraron molestos debido a que el agua de una ligera lluvia provocó una inmensa laguna en una de las principales vías, impidiendo el pase a peatones y conductores, quienes hacían denodados esfuerzos para cruzar al sector.

Según indican, personal de la comuna llegó hace unos días para retirar el agua en esta parte, pero no completaron el trabajo, puesto que aún permanece el agua estancada en este acceso.

La obra corresponde al mejoramiento de las pistas y veredas en este sector, pero no se habría considerado el sistema de drenaje pluvial, provocando que el agua se empoce en esta parte y otras calles de la mencionada zona.

“Va a llover en los próximos meses y nos vamos a inundar. Está mal esta obra y siguen trabajando. No tenemos apoyo del alcalde de Veintiséis de Octubre”, señaló una madre de familia, quien evitó identificarse.

Mientras tanto, los conductores en sus vehículos pasan por esta laguna poniendo en riesgo sus vidas, además por la presencia de zancudos y los fuertes olores que podría generarse en pocos días debido al agua estancada en esta parte afectando a decenas de personas, sobre todo a niños y ancianos que son los más vulnerables.

Ellos lamentaron la falta de apoyo de la municipalidad de Veintiséis de Octubre pues, pese a que han puesto de conocimiento, han pasado varios días y el problema del estancamiento de agua pluvial sigue en el lugar.