La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Tambogrande, a cargo de la fiscal provincial Yesenia Karla Miroslava Saldarriaga Lores de Bacon, obtuvo se condene a 18 años de pena privativa de libertad efectiva a William Palacios Panta (52), como autor del delito de feminicidio en grado de tentativa.

El fiscal adjunto provincial René Humberto Tume Arámbulo demostró con contundentes medios probatorios que el sentenciado actuó con la intención de acabar con la vida de la víctima, acreditando que mantenía un ciclo de violencia constante dentro de la relación y que ya contaba con una condena previa por el delito de agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar, en agravio de la misma persona.

William Palacios Panta, quien ya se encuentra en el penal de Piura con prisión preventiva por este mismo caso desde febrero del 2024, deberá también cancelar el monto de 30 000 soles por concepto de reparación civil a favor de su víctima y someterse a un tratamiento psicológico.

Esta sentencia constituye un resultado firme del Ministerio Público en la lucha contra la violencia familiar y de género, actuando con eficiencia y enfoque en protección de las víctimas.