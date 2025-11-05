El tercer despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, a cargo de la fiscal provincial Heldy Huaylinos, obtuvo se condene a 08 años 10 meses de pena privativa de la libertad efectiva a Juan Víctor Dioses Serrano, como autor del delito de robo agravado en grado de tentativa.

La fiscal adjunta provincial Claudia Guevara Cárdenas presentó contundentes medios probatorios que acreditaron la responsabilidad del imputado, quien también deberá cancelar el monto de 500 soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima.

Según la investigación fiscal, el hecho ocurrió el 12 de septiembre pasado, en el interior del mercado de Piura, cuando el condenado arrancó con violencia los aretes de oro que la agraviada llevaba puestos, causándole lesiones en ambas orejas. El sujeto fue intervenido minutos después por transeúntes y un suboficial de la Policía Nacional del Perú que se encontraba en la zona.