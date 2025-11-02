José Arturo Reyes Ramírez, fue sentenciado a cadena perpetua, tras ser hallado responsbale del delito de violación sexual en agravio de una niña de 6 años de edad, tras el hecho ocurrido en la provincia de Sullana.

El fiscal penal Frank Malca logró la medida contra Reyes que, sustentó su acusaciónen los elementos probatorios recabados durante la investigación preparatoria, que demostraron la culpabilidad del sentenciado.

El día de los hechos, Reyes llamó a la menor con la excusa de entregarle dinero para hacerla ingresar a su domicilio. Ahí, la condujo a una habitación donde la ultrajó. Además, la filmó con un celular y la amenazó.

Aunque luego, tras la denuncia de la madre de la menor, la Policía capturó al sentenciado en la intersección de las calles Ayabaca con Bolognesi en el distrito de Bellavista de esta provincia.