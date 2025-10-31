El cuerpo de una persona carbonizado y completamente desnudo fue encontrado tirado en medio de maleza y basura, al costado de la carretera.

El horrendo hallazgo ocurrió en horas de la tarde por usuarios de la vía, quienes dieron aviso a la policía, quienes inmediatamente llegaron a la carretera Paita- Sullana, exactamente al frente del grifo Energigas y el Zed Paita, y acordonaron el lugar.

Al llegar, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una persona completamente carbonizada y desnuda. Según las primeras hipótesis, dicha persona habría sido asesinada y quemada en otro lugar y arrojada en la zona.

Se conoció que su cuerpo ya tendría más de tres días en la zona y ya estaba en avanzado estado de descomposición.

La policía trasladó, por disposición del Ministerio Público, el cuerpo a la morgue para practicarle la necropsia de ley respectiva y determinar fehacientemente la causa de su deceso.

Al lugar también llegaron los familiares de Enmanuel Guidino Gonzáles (29 años), quien se encuentra desaparecido desde el pasado 9 de setiembre, pues presumían que se trataba de él.

“Por las características no parece que fuera él, pero de todas maneras vamos a esperar lo que diga Medicina Legal pues se harán pericias, pruebas dactilares y otros”, indicaron.