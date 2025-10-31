Las autoridades sancionaron diversos vehículos debido a que circulaban en zonas restringidas, formar paraderos informales y carecer de permisos municipales en la provincia de Sullana.

Durante las intervenciones, el personal de la Municipalidad Provincial de Sullana, sancionó un total de 11 vehículos, entre volquetes, tráileres, mototaxis, un auto colectivo y una cisterna. Las principales infracciones fueron circular en zonas restringidas, formar paraderos informales y carecer de permisos municipales.

Las unidades pesadas intervenidas en la vía Cola El Alacrán fueron multadas con 1 UIT cada una. Asimismo, detectaron mototaxis en paraderos informales en la calle San Martín y avenida José de Lama, así como un auto colectivo y una cisterna sin autorización municipal.