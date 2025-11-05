Por siete días fue ampliada la detención preliminar contra un adolescente de 17 años que estaría implicado en el asalto a la Derrama Magisterial ocurrido, el último lunes en horas de la mañana.

La fiscal provincial Sara Yarlequé Adrianzén obtuvo la convalidación de la detención judicial en flagrancia por un plazo de hasta siete días.

El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial de Flagrancia de Piura asumió las diligencias preliminares respecto a la intervención del adolescente de 17 años, quien habría ingresado armado a la sede de Derrama Magisterial, en pleno centro de Piura, para presuntamente cometer un robo agravado junto a otros dos sujetos.

La fiscal provincial Sara Yarlequé Adrianzén dispuso la ejecución de diligencias urgentes y necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades por los presuntos delitos de robo agravado y tentativa de homicidio.

Conforme a los actuados, el menor fue reducido por efectivos policiales cuando intentaba huir a bordo de un vehículo. Durante su intervención se le habría encontrado un arma de fuego y especies que pertenecerían a las víctimas del hecho.