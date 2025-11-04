A plena luz del día, tres delincuentes vestidos de obreros de construcción civil irrumpieron completamente armados en el local de la Derrama Magisterial, ubicada en pleno centro de la ciudad y se llevaron 60,000 soles. La policía en una tenaz persecución retuvo a un menor que estaría implicado en el atraco.

armaDOs. El asalto ocurrió minutos antes de la 9 de la mañana en el local de la Derrama Magisterial, ubicada en la cuadra 3 de la calle Tacna, a pocos metros de la iglesia Catedral y de la Plaza de Armas.

Según las primeras investigaciones, tres delincuentes vestidos de obreros de construcción civil, en medio de los trabajos de demolición de pistas y veredas del centro histórico, ingresaron al local y tras amenazar apuntar con sus armas y amenazar de muerte a los trabajadores, se apoderaron de 60,000 soles y además de objetos de valor y celulares de los presentes en el lugar.

Con el botín en la mano, salieron raudamente del lugar e intentaron huir a bordo de motocicletas, pero uno de los delincuentes fue abandonado por sus cómplices.

En su desesperación por escapar, el presunto asaltante amenazó con un arma de fuego a un taxista para obligarlo a sacarlo de la zona.

Afortunadamente personal de la comisaría de Piura, que patrullaban por esas calles, intervinieron rápidamente e iniciaron una tenaz persecución, que culminó con la captura del sospechoso en el cruce de la avenida Sánchez Cerro con Cuzco. El detenido fue trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes.

Él intervenido fue identificado como un menor de edad de 17 años conocido como “Pachurris”. A él se le encontró un revólver, un celular del agraviado y otras especies. La policía informó que sería integrante de la banda criminal “Los Terribles de Chulucanas”, quedando en calidad de detenido por los presuntos delitos de robo agravado a mano armada y secuestro.

El arma incautada es de marca smith wesson 38, serie b965245, color negro, cacha de madera, abastecido con cinco cartuchos sin percutir y uno percutido.

Hasta el lugar llegó personal de la Oficina de Criminalística (Oficri) de Piura y de la sección de Robos de la Divincri. Además, la policía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el momento del asalto y la huida de los involucrados, con el fin de identificar y capturar al resto de la banda.