El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó por mayoría un dictamen que modifica el artículo 65 de la Ley Orgánica de Elecciones para fijar un orden de prioridad en la designación de locales de votación.
La iniciativa, basada en el Proyecto de Ley 14251/2025-DP, obtuvo 100 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Además, fue exonerada de una segunda votación.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, indicó que un análisis de la Defensoría del Pueblo detectó que varios locales utilizados en elecciones no cuentan con condiciones adecuadas de accesibilidad, seguridad e infraestructura.
Con la modificación, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales deberán priorizar como sedes de votación a universidades, institutos y centros educativos públicos y privados.
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