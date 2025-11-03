Sicarios a bordo de una motocicleta, asesinaron de más de cinco balazos a un hombre en momento que se dirigía caminando por una calle del distrito Veintiséis de Octubre, en Piura.

El atentado la madrugada del domingo 2 de noviembre, en la intersección de una calle del sector Ciudad del Sol, donde uno de los criminales descendió del vehículo y ultimó a tiros a Darwin Manuel Peña Lizano, de 27 años, que quedó tendido en el lugar.

Los balazos que le impactaron en distintas partes del cuerpo, acabaron con la vida de manera instantánea de la víctima. En tanto, sus familiares que llegaron al lugar, mostraron escenas de dolor ante lo ocurrido.

Agentes de la Divincri de Piura y el representante del Ministerio Público acudieron al lugar y realizaron las diligencias, recogiendo los casquillos y realizando otras evidencias que ayuden en esclarecer este nuevo crimen. Asimismo, el cuerpo fue trasladado a la morgue para la necropsia respectiva.

Según cifras que consignó hace unos días el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), la región Piura registraba 118 homicidios. Aunque ayer, la misma plataforma reportó 110, menos de los que se visualizaban en aquel entonces.

Cabe mencionar que estos hechos fueron registrados en su mayoría en las provincias de Piura y Sullana. Recordemos que, durante todo el año 2024, Piura reportaba 116 crímenes, cifra que, en lo que va del 2025, ha superado esa cantidad de homicidios.

En enero se reportaron 11 muertes a manos de sicarios, en febrero 12, en marzo 16, en abril 9, en mayo 11, en junio 13, en julio 14, en agosto 10, en septiembre 14, otros en octubre y el último crimen reportado la madrugada de ayer en el distrito de Veintiséis de Octubre en Piura. Los ataques de los sicarios también han dejado varios heridos.

Precisamente, el pasado 6 de octubre, tres amigos identificados como Jhon Leny Jiménez Riofrío, Luis Jair Caballero Acosta y Jhon Lenno Neyra García, fueron asesinados en el asentamiento Nueva Esperanza, en Veintiséis de Octubre en Piura.

Mientras que, en Sullana, la noche del 22 de octubre, sicarios asesinaron a balazos al adolescente Juan Benjamín Z.A., de 15 años, cuando se encontraba conversando con unos amigos en el parque del asentamiento Santa Teresita.