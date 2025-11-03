Una madre y su menor hija murieron ahogadas, tras ser arrastradas por la corriente de una quebrada que habrían intentado cruzar. El cuerpo de la mujer fue hallado, pero el de la niña aún no es encontrado. Ellas son naturales de la provincia de Huancabamba, en la región Piura.

El trágico hecho sucedió cuando Natividad Santos Choquehuanca, de 45 años, y su hija Danna Farceque Santos, de 10 años, que son naturales del caserío de Lanche del distrito de Sondorillo, sufrieron el fatídico hecho al intentar cruzar la quebrada Leona por un tronco en la comunidad de Palmapampa del distrito de Tabaconas, provincia de San Ignacio, en el departamento de Cajamarca.

Se conoció que, tras lo ocurrido, algunos vecinos de la zona acudieron para rescatarlas, pero lamentablemente fue demasiado tarde y ambas desaparecieron rápidamente en las aguas de la quebrada.

Ante esto, los moradores y autoridades pudieron encontrar el cuerpo de Natividad Santos, a quien le dieron el último adiós y fue sepultada ayer. Ella fue recordada como una madre luchadora, solidaria y querida por muchos.

Mientras que el cuerpo de su menor hija, aún no es encontrada y las labores se ven gravemente obstaculizadas por las persistentes lluvias que caen en el sector y que ha provocado el aumento del caudal de dicha quebrada.

Sus familiares y lugareños pidieron la presencia de más brigadas de rescate especializadas, con la finalidad de intensificar la búsqueda, siguiendo el curso de la quebrada para poder encontrar el cuerpo de la menor de 10 años.