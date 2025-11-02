Efectivos policiales detuvieron a un sujeto, apodado como “Gerald” que, presuntamente, integraría la banda delincuencial “Los Lobos NG” de Tumbes y le hallaron diversas municiones. Además, lo investigan porque aparecería con un arma de fuego de largo alcance en un video difundido en las redes sociales. Su captura fue efectuada a inmediaciones del terminal terrestre en la provincia de Sullana.

Fue personal policial de la División Regional de Inteligencia de Piura y agentes de la comisaría El Obrero de Sullana, que lo detuvieron cerca al terminal terrestre de buses que van a la capital, en la carretera Panamericana Norte, en la urbanización Santa Rosa.

Se trata de G.M.I.C., de 25 años, alias “Gerald”, que es investigado como presunto integrante de una banda que estaría inmersa en diversos delitos delincuenciales que se vendrían ejecutando en dicha jurisdicción. Le hallaron 14 municiones calibre 5.56 y 38. Además, un equipo móvil marca Redmi.

Según la Policía, el detenido presentaría investigaciones en el Ministerio Público por tráfico ilícito de migrantes y otros más. Asimismo, contaría con un video portando un fusil que ha sido difundido en la red social del Facebook.

Asimismo, las autoridades policiales indagan que el detenido integraría una banda criminal en el departamento de Tumbes que sería autodenominada “Los Lobos NG” y que estaría inmersa en la comisión de delitos contra el patrimonio en la modalidad de extorsión. A la vez, contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidios, y delitos de tráfico ilícito de migrantes.

“Gerald” fue puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri), donde es investigado en coordinación con el representante del Ministerio Público de esta provincia.