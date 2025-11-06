El Cuarto Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, obtuvo una sentencia en solo 48 horas, contra Luis V.T. (42 años), responsable del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de su pareja.

El hombre se acogió a la terminación anticipada, imponiéndose una pena privativa de libertad de un año y ocho meses, que fue convertida a 86 jornadas de prestación de servicios a la comunidad.

El hecho ocurrió el 2 de noviembre de 2025, cuando el acusado, en su domicilio, agredió física y psicológicamente a la víctima, con insultos denigrantes y golpes que le ocasionaron un moretón en la cadera izquierda, en presencia de su hijo.

Asimismo, se le impuso el pago de 650 soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima, una pena accesoria de inhabilitación que prohíbe su acercamiento a la agraviada para garantizar su seguridad inmediata, y la obligación de asistir a sesiones de tratamiento psicológico en un establecimiento de salud.