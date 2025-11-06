La Contraloría de la República advirtió que la obra de la avenida Sullana, entre la avenida Andrés Avelino Cáceres y la calle 2 del asentamiento humano Los Ángeles, no registraba un drenaje pluvial, la cual terminó inundada con una lluvia moderada que se registró la noche del lunes y madrugada del último martes. La obra está valorizada en 40 millones de soles.

Según la visita de control N° 041-2025-OCI/5349-SVC del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Piura, que realizó en el 9 de junio de este año, se evidenció la formación de dos cuencas ciegas a lo largo de la avenida Sullana, las cuales no han sido consideradas en el drenaje pluvial respectivo, situación que ha sido advertida por el residente de obra y la supervisión mediante asientos N°1, N°21 y N°27 del cuaderno de obra.

De acuerdo con el informe de contraloría, el propio contratista Consorcio Perla del Chira detectó y dejó constancia en el cuaderno de obra (el 14 de febrero de 2025) de la existencia de dos cuencas ciegas a lo largo del tramo de la avenida Sullana que se interviene.

Según el informe, estas cuencas ciegas se encuentran en las intersecciones de la avenida Sullana con la calle Las Azucenas y Las Jacarandas.

La comisión precisó, que el mismo residente de la obra, advierte que estas zonas han sido motivo de preocupación de los integrantes de las Juvecos, y señaló la necesidad de que el Gobierno Regional “prevea el riesgo de inundaciones” mediante una obra adicional o complementaria que dé solución a la evacuación de las aguas pluviales en dichas calles.

En el asiento N°27 del 24 de febrero del 2025, el supervisor de la obra también indica sobre la formación de 3 cuencas ciegas, a lo largo de la longitud de vía a pavimentar en la avenida Sullana “se debe dejar como indican los planos”.