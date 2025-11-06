Momentos de tensión se vivieron la mañana de este miércoles en la Refinería de Talara, luego de que se registrara un incendio en la Unidad de Destilación al Vacío (UDV3), lo que obligó a evacuar de emergencia a decenas de trabajadores que se encontraban laborando en distintas áreas del complejo industrial.

El siniestro, ocurrido alrededor de las 10:15 a.m., activó de inmediato las alarmas del sistema interno de seguridad, pero varios trabajadores se quejaron de presuntas deficiencias en los sistemas de alerta y evacuación, así como retrasos en la comunicación interna durante los primeros minutos del incidente, lo que generó temor y confusión entre el personal.

Sin embargo, a través de un comunicado oficial, Petroperú informó que el incendio fue de menor proporción y que fue controlado rápidamente por el equipo contraincendios de la refinería, evitando mayores daños en la infraestructura.

La empresa también aseguró que las operaciones continúan desarrollándose con normalidad y que no se registraron daños materiales de consideración.

Durante la activación del protocolo de contingencia, un operador resultó con lesiones leves, siendo atendido de inmediato por el personal médico de la refinería y posteriormente trasladado a una clínica local. Según la compañía, el trabajador se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica.

En su pronunciamiento, Petroperú destacó que la Refinería Talara cuenta con un plan integral de contingencia, diseñado para actuar con rapidez y eficiencia ante cualquier eventualidad, garantizando la seguridad del personal, las instalaciones y el entorno.

Además, informó que las causas del incendio se encuentran bajo investigación, en coordinación con las autoridades competentes.Pese a las garantías ofrecidas por la empresa, vecinos de los alrededores expresaron preocupación.