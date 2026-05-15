Con aroma a clásico del centro del país, Sport Huancayo B y Unión Minas protagonizarán un duelo de alto voltaje hoy en el estadio IPD Huancayo. El choque corresponde a la fecha del Grupo B de la Liga 2 y encuentra a ambos cuadros urgidos de puntos, con la calculadora en mano y la obligación de levantar cabeza en el torneo de ascenso.

El “Rojo Matador” llega con apenas 4 unidades y con la presión de hacerse respetar en casa. Al frente estará el “Rodillo Minero”, que suma 5 puntos y aterriza en Huancayo en medio de una tormenta futbolera tras la renuncia del técnico Jesús “Chasqui” Álvarez. Sin timonel fijo y con el camarín golpeado, Unión Minas apuesta por la experiencia de Minzum Quina y Marcos Delgado para sacar adelante un partido bravo.

Expectativa

Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten oficialmente y el contexto le pone picante extra al compromiso.

No solo pelean por escapar de los últimos lugares, sino que además son dos clubes que llegan con chapa de campeones: Sport Huancayo conquistó la Liga 3 la temporada pasada, mientras que Unión Minas levantó la Copa Perú.

Alineación

En tienda huancaína, Javier Arce y Pablo “Patucho” Valdivieso alistan un once ofensivo y con hambre de gol. El arquero Edú Ccorahua será el encargado de custodiar el arco, mientras que en defensa destacan Juan José Aguilar, Eduardo Legario y Juan Barreda. En la volante, Valentino Balbuena, Diego Cienfuegos y José Meza buscarán manejar los hilos del partido y alimentar a la dupla de ataque conformada por Carlos Jiménez y el temible “Matador” Juan David Martínez.

Por el lado minero, las esperanzas están puestas en Sebastián Rojas, Eduardo Chávez, Jhamil Rupay y Tiago Cantoro, además del desequilibrio de Malcom Correa, José Soto, Luis Magallanes y Denilson Ramírez. Unión Minas sabe que no puede pestañear en la Incontrastable si quiere volver a casa con algo en el bolsillo.