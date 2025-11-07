Comerciantes y pobladores del distrito de Catacaos exigen supervisar la obra de agua y alcantarillado que ejecuta el consorcio PBO debido a que las calles han quedado intransitables por la apertura de la obra.

Los pobladores, totalmente molestos, indicaron que varias calles se encuentran inundadas de aguas servidas afectando a los mismos vecinos y ahuyenta a los turistas, siendo este un distrito turístico.

Una ligera lluvia registrada hace unos días, dejó las calles completamente destruidas y llenas de agua debido a las zanjas que ha dejado la empresa que ejecuta esta obra, por lo que la población exige a la municipalidad supervisar esta obra para que no siga afectando a los cataquenses.

Los negocios de comida y mercados son los más afectados, ya que, ante el difícil ingreso a este distrito, los turistas suelen retirarse sin consumir sus productos. Solo en el mercado de Catacaos, los vendedores tienen que sacar el agua estancada que afecta los productos, pero principalmente la salud de los comerciantes y usuarios.

Asimismo, indicaron que las ventas en los mercados y restaurantes se han reducido considerablemente. Ellos indicaron que ni en el año 2017 se reportó este problema.