Otro revés para el oficialismo. La Oficina Descentralizada de Control del Poder Judicial de Piura declaró improcedente la queja presentada por el abogado del oficialismo contra la jueza Tania Castillo Domínguez, quien dirige el proceso de acción de amparo por las elecciones presuntamente fraudulentas en la Universidad Nacional de Piura (UNP).

La Unidad Descentralizada de Calificación e Investigación Preliminar de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control de Piura del Poder Judicial declaró improcedente la queja interpuesta por el abogado del oficialismo, Percy Ipanaqué, contra la jueza del Juzgado Civil de Castilla, Tania Victoria Castillo Domínguez.

“Declarar improcedente la queja interpuesta por el ciudadano Percy Luber Ipanaqué Navarro, contra la magistrada Tania Victoria Castillo Domínguez, en su actuación de jueza del Juzgado Especializado Civil de Castilla, por los fundamentos expuestos en la presente resolución”, precisa el documento emitido por la Oficina Descentralizada de Control del Poder Judicial.

Recordemos que la semana pasada, con la resolución nueve, del 3 de noviembre, la jueza del Juzgado Civil de Castilla, Tania Castillo, rechazó el pedido presentado por Ipanaqué Navarro. “Declarar improcedente el pedido de inhibición de la magistrada que suscribe, en la tramitación del presente proceso, formulado por el letrado Percy Luber Ipanaqué Navarro, abogado de la lista “Unepinos haciendo historia juntos”, integrado al presente proceso como litisconsorte facultativo; debiendo continuarse con el proceso, conforme su estado”

Y con la resolución N° 03 de fecha 30 de octubre del 2025, Castillo Domínguez declaró infundada la oposición formulada por el Comité Electoral de la UNP contra la medida cautelar a favor de José Ordinola Boyer, emitida el 5 de setiembre de 2025.