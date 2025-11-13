El Gobierno Regional Piura, a través de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura, busca mediante ordenanza regional la formalización del servicio de transporte en el sector turístico acuático de todo el litoral de la región.

Con esta iniciativa, que será expuesta ante el Consejo Regional para el debate, aprobación y posterior reglamentación, se busca que las empresas que prestan el servicio de transporte turístico acuático de manera informal puedan formalizarse y brindar un servicio con seguridad y responsabilidad a los usuarios.

Asimismo, para quienes ya se encuentran formalizados, esta medida representará una alternativa para frenar la competencia desleal que deben afrontar a diario con los informales.

En la región existen alrededor de 83 operadores turísticos que trabajan con la documentación respectiva aprobada tanto por la Capitanía de Puerto como por los municipios locales. Sin embargo, se ha evidenciado un gran porcentaje de informalidad que pone en riesgo a los cientos de turistas que llegan a los balnearios de la región durante todo el año, al exponerse al uso de este servicio de manera irregular.