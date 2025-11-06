Un calvario viven actualmente los pobladores del distrito de Catacaos por el alto nivel de contaminación que se registra producto de las obras de agua y alcantarillado que se ejecutan y por la formación de inmensas lagunas por la última lluvia registrada entre el martes y miércoles último.

EL retroceso. Los moradores afirman que el distrito de Catacaos ha retrocedido más de 50 años en los últimos meses, pues la obra de agua y alcantarillado tiene un lento avance y ha convertido a la “Villa Heroica” en un desastre total.

“Catacaos es una desgracia, hemos retrocedido más de 50 años, cuando se salió el río Piura en el año 2017 no quedó así, nosotros limpiamos las calles y quedaron completamente limpias, pero ahorita todo Catacaos es una desgracia”, declaró Carmen Castillo.

Los pobladores denunciaron que actualmente los desagües están colapsando en el interior de las viviendas provocando que los más vulnerables como los niños y adultos mayores se enfermen.

“Los desagües se están saliendo dentro de las casas y nos da pena los niños que se están enfermando, por ejemplo mi nieta tiene una bacteria en el páncreas de la misma tierra de los desagües se le ha hecho una bacteria en el páncreas ¿Quién va a reconocer eso? La empresa ha convertido en una desgracia Catacaos”, recriminó la moradora.