En el marco de una reunión técnica entre el jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Hernán Yaipén Aréstegui, y el gobernador Luis Neyra León, para conocer el avance de los proyectos que sus instituciones impulsan, se anunció que el próximo 5 de diciembre se llevará a cabo la firma de contrato para la ejecución de la anhelada obra de pavimentación de la carretera Chulucanas-Frías.

Esta obra impulsada por el Gobierno Regional Piura y la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), cuenta con un presupuesto asegurado de más de 400 millones de soles. Así lo ha dado a conocer el jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), Hernán Yaipén, quien el pasado mes de agosto, durante el Roadshow 2025, afirmó que los recursos económicos para este proyecto están garantizados, disponibles y asegurados.

El proyecto contempla la construcción de una vía moderna y segura que reducirá el tiempo de viaje de tres horas a solo una. Además, se ejecutarán obras complementarias como dos puentes nuevos (Fátima y El Huabo), la rehabilitación de otros dos (Huasipe y Arrayán), más de 200 alcantarillas para aguas pluviales, 43 kilómetros de cunetas, muros de contención, gaviones, señalización y guardavías metálicas, garantizando la seguridad y durabilidad de la vía.

“El desarrollo vial de nuestras provincias del Alto Piura ha sido una deuda histórica. Hoy damos un paso firme para saldarla, porque esta carretera no solo conectará territorios, sino también oportunidades y bienestar para miles de familias piuranas”, destacó el gobernador Luis Neyra León.