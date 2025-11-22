El integrante de la Comisión Especial Regional, consejero Manuel Vargas Machuca, señaló que el 95% de los expedientes técnicos que elabora el Gobierno Regional de Piura están mal elaborados. Él forma parte de la comisión que investigará las denuncias de la obra del estadio Miguel Grau de Piura y la ampliación del estadio Campeones del 36 de Sullana.

Esta decisión fue acordada en una sesión donde aprobaron el Acuerdo Regional Nº2641 para que una comisión investigue las denuncias efectuadas por ambos estadios. Asimismo, tres comisiones más indagarán sobre deficiencias en la obra del cercado de Piura y otras más.

Al respecto, el consejero regional Manuel Vargas Machuca señaló tener conocimiento que los expedientes de las obras en la región Piura, estarían mal elaborados.

“(...) A nivel de toda la región, se ha detectado que cerca del 90 al 95 por ciento de expedientes están mal hechos. Lo que queremos es que las obras no se vayan luego a adicionales, alargar plazos, generar gastos administrativos y perjuicios presupuestales para el Gobierno”, indicó Vargas Machuca a Correo.

“Dentro de las comisiones, una es por (la obra) de pistas y veredas del centro de Piura y otra por los estadios Miguel Grau y Campeones del 36. Hemos solicitado y estamos recopilando información”, dijo.

Indicó que la finalidad de la comisión es “asegurar que obras de gran magnitud para el deporte se hagan bien. Podemos decir muchas cosas, de las intenciones que son las mejores, pero de lo ideal a lo real, hay mucho tramo”, añadió.

En cuanto al estadio Campeones del 36, cuya obra contempla más tribunas para más de 28 mil espectadores y que aún no inicia, indicó que verificarán el expediente.

“Queremos ver desde el inicio el expediente. Por algo es que la (Dirección) Subregional (de Sullana) tiene áreas que evalúan expedientes. Si es que han actualizado de manera estructural o presupuestal. Tenemos que ver antes que inicie el proceso constructivo”, indicó.

Finalmente, dijo que “lo ideal es que todas las obras que se hagan, tengan el valor público. (...) La idea es mejorar la calidad de vida, no solamente de fierro y concreto, hay que también mejorar de otras formas...”, indicó.

VERIFICARÁN. Mientras que el consejero Carlos Castillo indicó que realizarán las verificaciones en la obra del estadio Miguel Grau de Piura y otras más.

“Hemos requerido la información y luego la contrastaremos con algún tipo real de retraso de la obra del estadio. Asimismo, realizaremos la verificación y visitas en las obras”, indicó Castillo.

Explicó que durante un mes recabarán la información. “Estamos ahorita en la etapa de información, por eso estamos recorriendo las oficinas (del GORE) junto al equipo para que nos den toda la información cuando antes y sacar información de las visitas”, enfatizó Castillo.