Los operadores de justicia y representantes de la sociedad civil organizada, participaron de la Mesa de Trabajo por la Transparencia, Eficiencia y Eficacia en la Administración de Justicia que fue organizada por la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Sullana del Poder Judicial y buscan mejorar la calidad del servicio judicial y aumentar la visibilidad de los procesos judiciales.

El evento se desarrolló en el auditorio de la sede central de la Corte Superior de Justicia de Sullana en el sector oeste de esta ciudad.

El titular de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Pedro Li Córdova destacó la presencia de los participantes de Sullana y Talara, y destacó los principales logros para contrarrestar la carga procesal con la creación de órganos jurisdiccionales transitorios. Así como los esfuerzos por parte de la Comisión de Integridad que preside, mejorando la transparencia.

Mientras el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana, César Aguilar Cosme intervino en la ponencia “Presentación de las acciones y medidas para mejorar la transparencia en la investigación y persecución del delito”.

Su participación fue fundamental para fortalecer el trabajo articulado entre el Ministerio Público y la Autoridad Nacional de Control, aportando información relevante que permitirá identificar y corregir deficiencias en el sistema, asimismo, prevenir posibles inconductas funcionales, dio a conocer Aguilar Cosme.

Mientras el jefe de la ODANC Sullana, Luciano Castillo resaltó los aportes y la información brindada respecto al quehacer jurisdiccional lo que permitirá hacer las correcciones necesarias y tomar acciones inmediatas a nivel de los diferentes niveles y órganos jurisdiccionales para una mejor eficiencia en la impartición de justicia.

En tanto, los representantes del Ministerio Público, Defensa Pública, Policía Nacional del Perú, los Colegios de Abogados, las Asociaciones colegios de Abogados de Sullana y Talara, Defensoría del Pueblo, las rondas campesinas y la sociedad civil, arribarán acuerdos, que permiten dar celeridad a los procesos judiciales. También participaron tenientes gobernadores, jueces de paz y orientadoras judiciales.

Cabe indicar precisar, que las mesas de trabajo, son espacios de diálogo y análisis que promueve la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y buscan, mejorar la calidad del servicio judicial, aumentar la visibilidad de los procesos judiciales y las decisiones de los jueces, generando confianza en la población.