Diversas fisuras y otras deficiencias fueron detectadas en la obra de un canal de regadío ubicada en el distrito de Salitral, provincia de Sullana, valorizada en S/ 5′516,934. Así lo reveló la Contraloría General de la República.

Se trata del informe de hito de control Nº 023-2025-OCI/0455-SCC del 28 de noviembre de este año sobre la ejecución y supervisión de la obra denominada “Mejoramiento del servicio de provisión de agua para riego en el canal Salitral del distrito de Salitral, que fue financiada por la Municipalidad Distrital de Salitral.

Tras la verificación efectuada por la comisión de control y en presencia de los representantes de la Subgerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura de dicha comuna, detectaron diferentes situaciones adversas.

Constataron que el canal construido presentaba fisuras en obras de arte de concreto armado, juntas con mayor ancho al establecido, tomas laterales en construcción afectadas por socavación, así como deterioro a vía asfaltada colindante a la construcción, y armaduras de acero y compuertas metálicas en patio de almacén presentan óxido.

En cuanto a las fisuras, estas fueron registradas en los puentes Alcantarilla tipo 2-06 y tipo 2-07, en las progresivas 2+165 y 2+275.

También hallaron algunas juntas construidas entre las losas de concreto para el revestimiento del canal, que presentaban un ancho mayor al de 1” establecido en el expediente técnico de obra, las cuales están ubicadas en las progresivas 0+800 y 2+200.

Además, que las tomas laterales en construcción en las progresivas 1+000, 2+450 y 2+660 han sufrido la socavación de la capa de afirmado de la base y el material de relleno lateral colindante respectivamente. Estas están situadas en las progresivas 1+000, 2+450 y 2+660.

A la vez constataron que la vía asfaltada colindante a la construcción del puente Alcantarilla tipo 2 en la progresiva 1+920 de la calle Bolognesi, se encontraba deteriorada por la construcción del canal para el tránsito vehicular.

Asimismo, las armaduras de acero para obras de arte, así como las compuertas metálicas para tomas laterales, ubicadas en el patio del almacén de la contratista, presentan oxidación.

Esto en referencia a las armaduras de acero para obras de arte y compuertas metálicas para tomas laterales en el patio del almacén del contratista.

La comisión señala que las fisuras y otras deficiencias señaladas, podrían ocasionar pagos por la ejecución de partidas sin cumplir las especificaciones técnicas, poniendo en riesgo el monto invertido en la ejecución de la obra y la finalidad pública de la intervención.

Otra de las situaciones detectadas, es sobre uso del canal para provisión de agua para riego de terrenos agrícolas, lo cual viene afectando el plazo contractual y el cumplimiento oportuno de la finalidad pública que motivó la intervención.