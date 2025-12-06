El personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura capturó al presunto autor del asesinato del docente Vicente Andrés Coronado Ramos, sucedido el pasado 20 de octubre de este año en el distrito de La Unión, Bajo Piura.

Según fuentes policiales, el sujeto identificado como Lot David Santos Meza (18 años) tenía una orden de detención preliminar por siete días por el presunto delito de homicidio calificado con gran crueldad y alevosía, en agravio del profesor Vicente Andrés Coronado Ramos (46 años), cuyo cuerpo fue encontrado sin signos vitales en una invasión denominada Nueva Unión, cerca del A.H Pablo de la Flor - Tablazo Sur, distrito de La Unión.

Tras un seguimiento, Lot David fue detenido a la altura del A.H Héroes del Cenepa, en el distrito de La Unión, quien, según la policía, en un primer momento se identificó con el nombre de José David Meza Bermeo, para después ser identificado debidamente como el presunto autor del crimen por el personal de Homicidios de Piura.

El detenido habría participado en el robo de aves de corral (11 pavos) en el distrito de La Unión, donde la policía se movilizó y dio con el paradero del presunto autor del crimen del profesor, que era buscado desde el 20 de octubre. El docente fue atacado con un bloque de cemento en la cabeza, que acabó con su vida.

Tras su captura, el principal sospechoso fue trasladado a la sede de la Divincri Piura para las diligencias correspondientes, puesto que el detenido presenta la orden de captura solicitada por el juez David Sosa Zapata del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Catacaos. Posteriormente, el Ministerio Público deberá proceder con las diligencias pertinentes.

Cabe señalar que el profesor Coronado Ramos fue reportado como desaparecido el 18 de octubre y a los dos días fue hallado muerto en una vivienda en La Unión.