Los familiares de los dos jóvenes asesinados en el distrito de La Unión piden justicia y que se investigue la muerte de los dos padres de familia. Este crimen ha consternado a los pobladores del distrito de Catacaos, de donde son naturales los dos hombres.

LAS VÍCTIMAS. Con profundo dolor, el padre de uno de los jóvenes asesinados, Juan Paiva, precisó que su hijo trabajó en la obra que se ejecuta en Catacaos, pero al cumplir con su contrato fueron ubicados para trabajar en una obra en La Unión, de donde regresaban cuando fueron asesinados por unos sicarios.

Paiva precisó que la Policía debe investigar bien los hechos, porque su hijo y sobrino, Keiver Paiva Silupú (27 años) y Juan Zapata Silupú (40 años), respectivamente, no tenían problemas con nadie para ser asesinados cruelmente. Además, indicó que no tienen antecedentes por ningún delito.

“Me dicen que ellos recibieron una llamada del ingeniero para que vayan a firmar un contrato, para que el lunes ingresen a trabajar, pero cuando han salido de la obra, los han matado a balazos”, dijo el padre de familia, quien pidió justicia por estas dos muertes.

Paiva agregó que Juan Zapata iba manejando la motocicleta cuando escucharon los balazos, pese a que intentaron escapar, las balas los alcanzaron. Paiva Silupú habría recibido hasta 10 impactos de bala en todo el cuerpo, muriendo en el acto.

Cabe señalar que Keiver Paiva deja en la orfandad una niña de 4 años, mientras que Juan Zapata deja a cinco niños (de dos compromisos) y su esposa embarazada. La familia llegó hasta la morgue de Piura para las diligencias del caso y el retiro de los cuerpos, para darles cristiana sepultura. Los familiares piden justicia y que se investigue bien ambas muertes. Además, exigen mayor presencia en la zona donde lo han matado, ya que la consideran como muy peligrosa.