Con dos armas de 9 milímetros y de 45 balazos, así atacaron a dos amigos que fueron asesinados por dos sicarios que llegaron a bordo de una moderna camioneta, cuando las víctimas se encontraban conversando en el interior de un mototaxi, cerca a un paradero del asentamiento Sánchez Cerro, en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Asesinan a balazos a dos amigos cuando estaban en una mototaxi]

Fueron 45 cartuchos que los peritos de criminalística de la Policía, encontraron en la escena del crimen, en la cuadra 5 de la calle Santa Catalina, esquina con la transversal San Marcelo. Ahí, los criminales usaron dos pistolas de 9 milímetros y dispararon casi al mismo tiempo contra sus víctimas. Dicho asesinato ocurrió la noche del sábado 29 de noviembre.

Las imágenes de una cámara de vigilancia revelan que los criminales llegaron en una camioneta y se estacionaron frente a la mototaxi. Dos de ellos descendieron y atacaron a tiros a tres amigos.

Carlos Barba Espinoza (28), que estaba en los asientos posteriores del trimóvil, fue abatido a tiros y quedó tendido dentro. Mientras que Sergio Saavedra Farfán (34) corrió de sus atacantes, pero fue seguido y los tiros lograron alcanzarlo y cayó a unos metros. Fue trasladado al Hospital II-2 , pero falleció.

Mientras que un tercer hombre que estaba con las víctimas en la mototaxi, logró fugar corriendo, a pesar de los balazos que le dispararon.