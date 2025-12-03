De nueve balazos y frente a diversos vecinos, sicarios a bordo de dos motocicletas asesinaron a un mototaxista, conocido como “Cachema”, cuando se trasladaba por el asentamiento Victorino Elorz Goicochea, en Sullana, región Piura. La víctima había sido atacada a tiros hace unos meses y logró salvarse. Incluso fue intervenido por la Policía.

El ataque se registró cerca de las 3 de la tarde de ayer, cuando Christian Paúl Risco Tineo, de 29 años, se trasladaba por la intersección del pasaje San José y transversal Pichincha, en la parte posterior del colegio María Ignacia Sánchez.

Ahí, fue interceptado por sicarios a bordo de dos motocicletas, quienes le cerraron el paso y le disparon nueve balazos e incluso los proyectiles atravesaron el parabrisas de la mototaxi en que iba la víctima, que quedó en el asiento de su trimóvil. Tras ello, los criminales se dieron a la fuga por distintas direcciones.

Los gritos de los vecinos alertaron a la Policía, que llegaron de inmediato, debido a que a pocas cuadras está ubicada la comisaría El Obrero, cuyos efectivos lo trasladaron al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa, donde dejó de existir, debido a que se conoció que los impactos le cayeron la mayoría en la cabeza y en otras partes del cuerpo.

“Escuchamos los disparos y tuvimos que meternos corriendo a las casas, ya que algunos estábamos en el frontis. Teníamos el temor que un balazo nos caiga...”, señaló una moradora de dicha zona donde ocurrió el atentado.

Tras lo ocurrido, los agentes policiales realizaron un operativo por distintas zonas, pero con resultados negativos al cierre de la edición.

Mientras que peritos de la Oficina de Criminalística de la Divincri realizaron las diligencias en la escena del atentado, con apoyo de policías de otras unidades y de Serenazgo de Sullana y encontraron 9 casquillos con los cuales acabaron con la vida del mototaxista.Se supo que la víctima fue intervenida hace unos meses por la Policía, quienes lo habrían estado investigando por unos hechos delictivos.

Asimismo, el pasado mes de abril, Risco, conocido como “Cachema”, fue atacado a balazos cuando se encontraba en la intersección de la calle José María Raygada con transversal Salaverry, en el asentamiento El Obrero y fue trasladado al Hospital II-2 de esta ciudad, pero logró salvarse en aquel entonces.

Cabe recordar que este crimen, que suma a otros en esta localidad, como los ocurridos la noche del último sábado 29, cuando sicarios a bordo de una moderna camioneta llegaron a la calle Santa Catalina, esquina con transversal San Marcelo, en el asentamiento Sánchez Cerro, en Sullana y atacaron de 45 balazos a dos amigos.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Barba Espinoza, de 28 años, que quedó en los asientos de la mototaxi. Asimismo, Sergio Saavedra Farfán, de 34 años.