Una fractura en la base craneal, traumatismo craneal severo o grave y hemorragia intracraneal fueron las causas de la violenta muerte del docente, Vicente Andrés Coronado Ramos (46 años), cuyo cadáver fue hallado la tarde del lunes en una casa de material rústico en la zona Pablo de la Flor, del distrito de La Unión.

Así lo revela el certificado de necropsia del Instituto de Medicina Legal de Piura, al que Correo tuvo acceso, cuyo médico legista determinó que la causa de la muerte del maestro fue “hemorragia intracraneal y fractura compleja de bóveda y base craneal, traumatismo craneal severo o grave”.

Agrega el certificado que el “agente causante” que provocó dichas heridas mortales fue “contuso inferido por mano ajena”.

Fuentes de Correo aseguraron que en la escena del crimen se habrían encontrado pedazos de piedras de cemento que habrían sido usados para golpearlo. “Su muerte ha sido instantánea”, afirmó una fuente a Correo.

La familia, en el exterior de la morgue, no quiso brindar mayores declaraciones a los medios de comunicación, pero solicitaron que las autoridades identifiquen a la persona que acompañaba al docente, según se observó en las imágenes de los videos de las cámaras de seguridad de un grifo en La Unión.

A su turno, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Catacaos aperturó investigación por el delito de homicidio en agravio de Vicente Coronado, cuyo cadáver fue hallado con evidentes signos de violencia en La Unión.

Tras el levantamiento del cadáver, como parte de las primeras diligencias, la fiscalía de Catacaos, en coordinación con el personal de Homicidios, dispuso la toma de muestras para el análisis de sarro ungueal.

Además, ha dispuesto la toma de declaraciones a sus familiares directos y amigos cercanos para identificar a las personas con las que frecuentaba.