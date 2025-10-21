Cerca de 40 días, antes de su fuga, habría permanecido en el tópico el interno Krisman Nizama Ponce (31 años), conocido como “Loco Krisman”, quien se encontraba recluido en el penal de varones de Piura por el delito de extorsión.

Según las primeras indagaciones policiales, Nizama Ponce permaneció 40 días aproximadamente en el área de tópico, al parecer por disposición de las máximas autoridades del centro penitenciario de Piura.

Se conoció que la disposición de que permanezca en dicha área, era porque supuestamente era un “interno problemático que siempre amenazaba con matar a sus compañeros de celda. Es una persona psiquiátrica, pero el especialista indicó que es manipulador y no necesitaba medicamentos”, rebeló una fuente a Correo.

Además, se supo que Nizama Ponce ya había permanecido internado en el penal y era su segundo ingreso. “Allí cuando son internos problemáticos no saben que hacer con ellos, los aíslan en el área de tópico por su cuenta”, agregó la fuente a Correo.

Asimismo, según las imágenes de las cámaras de seguridad del penal, las cuales son analizadas al milímetro por las autoridades, se observaría cuando Nizama, antes de fugar, mira a ambos lados y al ver que no se encontraba ningún personal del INPE, corre y salta las paredes.

De otro lado, el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla inició diligencias con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la fuga de un interno y determinar responsabilidades correspondientes del personal del INPE que se encuentran detenidos: Percy Elvis S. V., Walter Ángelo C.R., Julio Ronald Ch.N., José Armando T.S. y Juan Carlos S.H.

El fiscal ha ordenado una inspección en el penal, el recojo y visualización de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, así como la toma de declaraciones a los agentes implicados.